Forti piogge in arrivo emessa allerta

Sabato 14 marzo 2026, Arpal ha diramato un'allerta gialla per piogge intense e temporali. L'allerta riguarda diverse zone: su ABD dalle 10 alle 24, mentre su CE e sui bacini grandi e medi di AD la soglia temporale si estende dalle 14 alle 24. La comunicazione riguarda le condizioni idrologiche previste per tutta la giornata.

"Un sensibile peggioramento interesserà la regione tra sabato e domenica con piogge diffuse e moderate sul centro-ponente e venti meridionali in decisa intensificazione", spiega Cristina Capacci di Arpal Arpal ha emesso allerta gialla idrologica e per temporali nella giornata di sabato 14 marzo 2026. L'allerta gialla sarà cosi modulata: su zone ABD dalle 10 alle 24; su CE e bacini grandi e medi di AD dalla 14 alle 24. "I fenomeni - aggiunge - potranno risultare localmente più intensi per effetto dell'interazione con l'orografia, con cumulati areali a fine giornata elevati su AD e significativi su CE. Saranno inoltre possibili... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

