Formazione sui nuovi contratti nazionali degli enti locali | incontro con dirigenti e funzionari

Il 12 marzo, nell’auditorium della Biblioteca comunale di Ostuni, si è tenuto un incontro con dirigenti e funzionari degli enti locali. La giornata è stata dedicata alla formazione sulla gestione delle risorse umane, in relazione ai nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro firmati recentemente. Partecipanti provenienti da diversi enti si sono confrontati sulle novità introdotte e sulle modalità di applicazione delle nuove regole.

L’iniziativa, voluta e organizzata dal segretario generale del Comune di Ostuni, Giacomo Vito Epifani, ha registrato una numerosa partecipazione di segretari comunali L’iniziativa, voluta e organizzata dal Segretario Generale del Comune di Ostuni, dott. Giacomo Vito Epifani, ha registrato una numerosa partecipazione di segretari comunali, dirigenti e responsabili degli uffici personale provenienti da diversi comuni della provincia di Brindisi e dalle province limitrofe di Bari e Taranto. Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Ostuni, arch. Angelo Pomes, i lavori sono proseguiti con l’intervento del dott. Andrea Pellegrino, che ha illustrato i principali istituti contrattuali e le novità introdotte dal nuovo CCNL. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

