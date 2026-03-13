Forlì | cinema diviene ristorante con ricette di famiglia

A Forlì apre un locale che combina un cinema trasformato in ristorante con ricette di famiglia. La nuova attività propone un mix tra la cucina romagnola e i piatti ispirati agli Stati Uniti, creando un’esperienza diversa nel centro della città. L’inaugurazione ha coinvolto gli operatori locali e i clienti interessati a scoprire questa novità nel settore della ristorazione.

Forlì accoglie una nuova realtà imprenditoriale che unisce la tradizione gastronomica romagnola con l’estetica e i sapori statunitensi. L’inaugurazione di Mamagiò è fissata per domenica 15 marzo 2026, trasformando l’ex cinema Alexander in un centro polivalente. Riccardo La Corte guida il progetto, portando avanti una visione che fonde cultura locale e influenze transatlantiche. Il nome scelto non è casuale ma racchiude un tributo affettivo alla madre dell’imprenditore, Giovanna. Le ricette storiche dei sughi rimangono intatte mentre si aggiungono piatti come gli smashburger e le pannocchie speziate. Lo spazio offre 700 metri quadrati interni e 200 esterni, pronti per ospitare concerti e spettacoli comici oltre alla ristorazione classica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

