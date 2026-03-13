La comunità di Forino, in provincia di Avellino, si trova a vivere un momento di dolore dopo la morte di Frank D’Amato, avvenuta a seguito di un'esplosione. La tragedia ha coinvolto direttamente la vita di D’Amato, portando al suo decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando un vuoto tra i residenti.

La comunità di Forino, nel cuore della provincia di Avellino, è scossa dal lutto per la scomparsa improvvisa di Frank D’Amato. Il meccanico di 55 anni ha perso la vita a seguito delle gravissime ustioni subite durante un’esplosione domestica verificatasi il 2 marzo. La notizia arriva dalle sale dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove l’uomo era stato trasferito in elisoccorso dopo aver subito le conseguenze di una deflagrazione causata da una bombola di gas nella sua abitazione in via Forno. Il momento critico: tra la casa e l’ospedale. L’incidente si è consumato nel primo pomeriggio del 2 marzo, quando D’Amato rientrava nella propria dimora situata in via Forno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forino in lutto: Frank D’Amato muore dopo esplosione

Articoli correlati

Esplosione in casa a Forino, non ce l’ha fatta Frank D’AmatoTempo di lettura: 2 minutiÈ una giornata di dolore e sgomento per la comunità di Forino.

Lutto a Forino per la scomparsa di Frank D'AmatoSi è spenta ogni speranza per Frank D'Amato, 55 anni, meccanico molto conosciuto e stimato nella comunità di Forino, in provincia di Avellino.

Una selezione di notizie su Forino in lutto Frank D'Amato muore...

Temi più discussi: Lutto a Forino per la scomparsa di Frank D'Amato; Forino, morto il meccanico Frank: fatale l'esplosione della bombola; Forino. Frank non ce l’ha fatta. Olivieri: è un giorno tristissimo per la nostra comunità; Forino, esplosione in casa: non ce l'ha fatta il meccanico Frank D'Amato.

Forino, morto il meccanico Frank: fatale l'esplosione della bombola«Non doveva andare così». Forino è in lutto: Frank D'Amato non ce l'ha fatta. Il meccanico 55enne di Forino, rimasto pesantemente ustionato dieci giorni fa ... ilmattino.it

È morto Franco D’Amato, il 55enne rimasto ustionato 10 giorni fa nell’esplosione della sua casa a ForinoL'uomo era rimasto gravemente ferito lo scorso 2 marzo nell'esplosione del suo appartamento: aveva riportato ustioni sul 90% del corpo ed era stato trasferito ... fanpage.it

. Forino piange Frank D'Amato. Troppo gravi le ustioni provocate dall'esplosione verificatasi nella sua abitazione. #itv - facebook.com facebook

«Acknowledging Egos» Alberto Forino, pianoforte Domenica 22 marzo 2026, h 17.00 per la rassegna Altrisuoni Count Basie jazz Club di Genova . . Un viaggio sonoro tra jazz, classica e ricerca. Riservato ai soci ARCI. Info: [email protected] #piano #jazz x.com