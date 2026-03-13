Fontane e praline in piazza Santa Croce tutti pazzi per la Dubai chocolate VIDEO

Fontane di cioccolato, praline, cremini e cioccolatini di ogni tipo. Dal 12 al 15 marzo in piazza Santa Croce torna Ciokoflo’ il festival del cioccolato, giunto alla sua seconda edizione, sarà l’occasione per conoscere al meglio uno dei dolci più apprezzati. Maestri artigiani del cioccolato provenienti dall’Italia e dall’estero sono pronti a conquistare il pubblico con creazioni che uniscono tradizione e innovazione. Non mancheranno, inoltre, proposte dedicate a chi predilige prodotti biologici per un’esperienza inclusiva e attenta alle nuove tendenze. Tra i protagonisti anche la Dubai chocolate, moda del momento, che è diventato uno dei prodotti più venduti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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