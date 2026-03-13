Fontana | 14 medaglie e un futuro incerto

Arianna Fontana, atleta italiana riconosciuta come la più medagliata nella storia dello sport invernale, si trova in una fase di cambiamenti significativi. Dopo aver conquistato 14 medaglie in carriera, la sua situazione attuale presenta un futuro ancora da definire. La sua presenza sulle piste rimane al centro dell’attenzione, mentre il suo percorso si evolve verso nuove decisioni.

La carriera di Arianna Fontana, la più medagliata atleta italiana della storia dello sport invernale, si trova oggi a un punto di svolta cruciale. La campionessa valtellinese, classe 1990, ha confermato che non parteciperà ai Mondiali di short track previsti da oggi, venerdì 13 marzo 2026, fino al 15 marzo successivo. In questo momento di riflessione, l’atleta dichiara che la decisione finale su una possibile pausa o sul prosieguo della sua attività dipenderà esclusivamente dalla presenza di motivazioni interne sufficienti. Dal suo paese d’origine, Berbenno di Valtellina, emerge un bilancio sportivo straordinario: quattordici medaglie olimpiche raccolte dal 2006 fino ai Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Short track, staffetta argento Fontana nella storia: 14 medaglie

Arianna Fontana fa l'oro nell'argento: 14 medaglie olimpiche e un record italiano superato nella staffetta.Milano-Cortina, 18 Febbraio 2026 – La staffetta femminile di short track 3000 metri ha conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi di...

Arianna Fontana: «Diventare mamma? Sì, ora io e Anthony vorremmo un figlio»A «Verissimo» Arianna Fontana, record woman con 14 medaglie olimpiche nello short track, parla del marito e allenatore Anthony Lobello e del desiderio di maternità

Nessuno come Arianna Fontana: con 14 medaglie olimpiche è la più medagliata dello sport italianoArianna Fontana supera Edoardo Mangiarotti. Con l'argento nella staffetta short track 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina, l'azzurra diventa la più medagliata di sempre alle Olimpiadi.

