Follia in viale Bottego | si finge incinta e gravemente malata per sfuggire all’arresto dopo aver aggredito militari e carabinieri Fermata 43enne

Una donna di 43 anni è stata arrestata a Parma dopo aver aggredito militari e carabinieri e aver tentato di sfuggire all’arresto fingendosi incinta e gravemente malata. I militari della Sezione Radiomobile, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano del II Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, l’hanno fermata nell’ambito dell’operazione “strade sicure”. La donna è stata presa in custodia dopo aver mostrato comportamenti inaspettati.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, con il contributo dei militari dell'Esercito Italiano del II° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, impegnati in città nell'ambito dell'operazione "strade sicure", hanno arrestato una 43enne italiana ritenuta presunta responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nell'ambito della stessa attività investigativa, la donna è anche stata denunciata alla locale Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sull'identità personale. Tutto ha avuto inizio intorno alle 5 del mattino dell'11 marzo, quando una pattuglia dell'Esercito, impegnata nell'operazione "Strade Sicure", ha notato un parapiglia all'incrocio tra via Trento e via Monte Altissimo.