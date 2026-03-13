Fofana si unisce a Modric | Scudetto? Siamo il Milan basta questo per crederci

Fofana ha dichiarato che il Milan non ha ancora rinunciato alla possibilità di vincere lo scudetto, nonostante siano lontani dall’Inter in classifica. Ha aggiunto che il Milan è il suo club e che questo basta per credere nel raggiungimento dell’obiettivo. La squadra si prepara a un rush finale di campionato con l’obiettivo di ridurre il divario in classifica.

Fofana. Il Milan non ha ancora rinunciato alla speranza di una rimonta scudetto, nonostante la distanza dall’ Inter in cima alla classifica. A confermarlo è il centrocampista rossonero Fofana, autore dell’assist per il gol vittoria di Estupinan nel recente Derby. Intervistato da Sport Mediaset, Fofana ha ribadito con determinazione: “ Siamo il Milan, e questo basta per crederci “. Fofana ha anche parlato del suo percorso personale e dei progressi che sta facendo, come quello con il piede sinistro. “ Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando ” ha detto. La storia di Fofana è anche quella di un ragazzo che ha superato difficoltà enormi per arrivare a giocare ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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