FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez | dal Settebello alle Olimpiadi la forza di reinventarsi

Amaurys Pérez, nuotatore e atleta di pallanuoto, ha partecipato alle Olimpiadi e ha fatto parte della nazionale italiana nota come il Settebello. La sua carriera si è sviluppata attraverso competizioni internazionali e importanti eventi sportivi, consolidando la sua presenza nel mondo della pallanuoto. Pérez ha dimostrato capacità di adattamento e ha percorso un percorso che lo ha portato a competere ai massimi livelli.

FOCUS – PALLANUOTO Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi Dalla scuola cubana alla consacrazione nel Settebello Amaurys Pérez è stato uno dei centroboa più fisici e carismatici della pallanuoto italiana, protagonista tra Mondiali, Europei e Olimpiadi, prima di intraprendere una brillante carriera televisiva. In questa puntata di FOCUS ripercorriamo il suo viaggio tra integrazione, sacrificio, leadership e capacità di reinventarsi dopo lo sport agonistico. Un racconto fatto di acqua, carattere e nuove sfide. Amaurys Pérez è inoltre tra i membri della giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra i protagonisti dello sport italiano e che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi Articoli correlati FOCUS – PALLAVOLO | Giulia Pisani: vincere tutto in Serie A1 e reinventarsi nel volleyNuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali? Dal campo alla cabina di commento Rai, fino al ruolo dirigenziale... Olimpiadi di matematica. Un Settebello rosa porta Prato alle finaliUna squadra fortissima composta da studentesse che hanno la passione per i numeri, i calcoli e il ragionamento che si realizza. FOCUS - PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi Contenuti e approfondimenti su Amaurys Pérez Amaurys Pérez, dal Settebello a Ballando con le stelleCubano naturalizzato, il giocatore della nostra Nazionale di pallanuoto fa il suo esordio in prima serata nel programma di Milly Carlucci Sabato sera su Raiuno riparte Ballando con le stelle e questa ... panorama.it Amaurys Peréz vittima di Scherzi a Parte/ Campagna pubblicitaria conclusa in lacrimeAmaurys Peréz è stato vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte: doveva sponsorizzare un orologio e invece è finito sospeso in aria con una tutina rosa Scherzi a Parte e l’imbarazzo di Amaurys Perèz: ... ilsussidiario.net