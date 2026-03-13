Flora Vona presenta la serie My Life

Flora Vona, attrice e cantante italiana, ha ideato e interpretato la web serie intitolata My Life, composta da otto episodi. La serie è stata pubblicata principalmente sui profili social dell’artista, come Instagram e TikTok, e rappresenta un progetto dedicato alla narrazione attraverso contenuti brevi e immediati. La distribuzione avviene principalmente online, sfruttando le piattaforme di social media.

My Life è una web serie interpretata e ideata dall'attrice e cantante italiana Flora Vona. La serie, che conta 8 episodi, è stata distribuita principalmente sui profili social dell'artista, tra cui Instagram e tik tok. La regia è Cyro Rossi. Il soggetto è firmato da Flora Vona e Cyro Rossi, mentre la sceneggiatura è di Andrea Cacciavillani. Oltre alla protagonista Flora Vona, partecipano Cyro Rossi, Matty V. ed Emilio Rizzo. La webserie "My Life" con Flora Vona viene trasmessa ogni venerdì alle ore 20:00 su Instagram e TikTok. Questa serie, identificata dagli hashtag #mylifefloravona e #webseries, si concentra sulla vita e le passioni...