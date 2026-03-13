Flat tax al 15% per lavoro notturno festivi e turni | i codici tributo e le istruzioni dettagliate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare numero 2E del 24 febbraio 2026, che spiega le modalità di applicazione della flat tax al 15% per il lavoro notturno, nei giorni festivi e durante i turni. La circolare include i codici tributo da utilizzare e le istruzioni dettagliate per i contribuenti e i professionisti fiscali. La pubblicazione rappresenta un aggiornamento importante per chi gestisce queste tipologie di reddito.

La Circolare dell'Agenzia Entrate numero 2E del 24 febbraio 2026 fornisce le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro di applicare in busta paga l'imposta sostitutiva del 15 per cento sulle somme riconosciute per maggiorazioni e indennità derivanti dallo svolgimento di lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni. Il documento dell'AE arriva a distanza di poche settimane dalla Risoluzione numero 2E del 29 gennaio 2026 con cui la stessa Agenzia ha fornito i codici tributo per versare all'Erario con F24 le somme trattenute a titolo di imposta sostitutiva ai dipendenti. Analizziamo le novità in dettaglio.