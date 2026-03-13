Firenze | stop ai pesanti sopra 26 tonnellate al cavalcavia

A Firenze, in piazza Alberti, è stato deciso di bloccare il passaggio ai veicoli con peso superiore alle 26 tonnellate sul cavalcavia. L’intervento, finalizzato a garantire la stabilità della struttura, interesserà i mezzi più pesanti che normalmente transitano nell’area. La misura entra in vigore per prevenire eventuali rischi legati a carichi eccessivi sulla struttura.

Nel cuore pulsante di Firenze, proprio in piazza Alberti, si prepara un intervento cruciale per la sicurezza del cavalcavia. Gli uffici tecnici comunali hanno stabilito che i veicoli pesanti superiori a 26 tonnellate non potranno più transitare sulla struttura. Questa decisione, presa nel marzo del 2026, segna l’inizio di un percorso strutturato che va dalle indagini preliminari fino alla progettazione definitiva dei lavori. Il provvedimento non comporta una chiusura totale della carreggiata, ma introduce restrizioni mirate per garantire l’integrità dell’opera d’arte e l’incolumità degli utenti della strada. I bus del trasporto pubblico locale e i mezzi Alia rimarranno liberi di circolare senza ostacoli, assicurando la continuità dei servizi essenziali per i cittadini fiorentini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

