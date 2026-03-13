Una giovane di 21 anni, originaria della Romania e scomparsa a Foggia lunedì scorso, è stata ritrovata oggi a Firenze. La ragazza, che non è più dispersa, sta bene e si trova sotto tutela delle autorità. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra familiari e amici, ma ora si conosce il suo luogo di ritrovamento.

FIRENZE – Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa a Foggia dal pomeriggio di lunedì 2 marzo 2026, è stata rintracciata oggi a Firenze. La ragazza è in buone condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalle Questure di Foggia e Firenze. Dopo 12 giorni di ricerche (anche con droni e cani molecolari) nelle campagne, nei pozzi e nei casolari del Foggiano, Elena Rebeca Burcioiu, è stata rintracciata in Toscana dalla Polizia di Stato: è viva e sta bene. E’ stata proprio la ragazza ad avvicinare una Volante in zona stadio. Si è presentata e ha detto il suo nome e gli agenti hanno verificato che fosse la giovane scomparsa da Foggia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: ritracciata in città la 21enne scomparsa da Foggia. Sta bene

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