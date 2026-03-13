A Firenze, sabato 14 marzo, gli Amici della Musica organizzano un doppio concerto nella città. L’evento si terrà in due diverse sedi e vedrà esibirsi vari artisti, attirando un pubblico appassionato di musica classica e contemporanea. I concerti sono stati annunciati ufficialmente e si inseriscono nel calendario culturale della città per il mese di marzo.

Firenze, 12 marzo 2026 – A Firenze doppio concerto degli Amici della Musica. Sabato 14 marzo alle ore 16, al Teatro della Pergola, è in programma il recital pianistico di Seong-Jin Cho, star coreana del pianoforte che torna in Stagione dopo il successo del suo ultimo concerto a Firenze, nell’ottobre 2021. Il programma accosta Bach, Chopin, Schönberg e Schumann. Seong-Jin Cho si è affermato come uno dei pianisti più brillanti della sua generazione e fra gli artisti più importanti del panorama musicale odierno. Si è distinto nel panorama musicale internazionale nel 2015, quando ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale Chopin di Varsavia, e da allora la sua carriera ha avuto una rapida ascesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

