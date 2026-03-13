Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Al Parco Centrale del Laghetto dell’EUR, inizia la fioritura dei ciliegi giapponesi, un evento che rende il luogo particolarmente suggestivo in primavera. La fioritura si sta sviluppando nel cuore del parco, attirando visitatori che si godono lo spettacolo dei fiori rosa e bianchi tra gli alberi. La scena si svolge nel contesto del parco centrale del Lago dell’EUR, uno dei punti più amati della stagione.

All’ Parco Centrale del Lago dell’EUR, uno dei luoghi più suggestivi della primavera romana, sta iniziando lo spettacolo della fioritura dei ciliegi giapponesi. Le gemme dei celebri Prunus × yedoensis ‘Somei?Yoshino’ stanno lentamente schiudendosi e sui rami di alcuni alberi più giovani sono già comparsi i primi fiori. Le temperature insolitamente miti di questi giorni stanno accelerando il processo, anticipando leggermente i tempi della fioritura che, secondo le prime osservazioni, potrebbe raggiungere il suo culmine nei primissimi giorni di aprile. Già nel giro di una decina di giorni, però, si potranno ammirare diversi rami in fiore lungo il suggestivo Viale del Giappone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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