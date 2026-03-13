La Fiorentina ha annunciato che la squadra sarà in ritiro questa sera. Il responsabile del settore tecnico ha commentato che tutte le vittorie sono utili per preparare le prossime sfide e ha elogiato i giocatori per aver mantenuto l’attenzione, nonostante ci sia una partita importante in programma. Ha anche affermato che Firenze merita di più, ma la squadra sta crescendo.

FIRENZE – Intervistato all’interno del postpartita di Sky Sport Paolo Vanoli ha parlato al termine di Fiorentina-Rakow. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 maturata grazie al rigore nel recupero di Gudmundsson. “Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la partita successiva. I ragazzi sono stati bravi perchè sono rimasti sul pezzo nonostante ci sia adesso una gara importante. Siamo stati generosi e volenterosi anche nel primo tempo, dispiace per il gol subito, per fortuna c’è stata subito una reazione e ora ci portiamo un piccolo vantaggio per la gara di ritorno. Ora andiamo in ritiro per preparare la gara con la Cremonese”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Firenze merita di più, ma stiamo crescendo”. Squadra stasera in ritiro

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