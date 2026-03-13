Fiorentina | rigore al 93° e vittoria in Conference League

La Fiorentina ha vinto la partita contro il Rakow Czestochowa con un punteggio di 2-1, grazie a un rigore realizzato al 93° minuto. La squadra ha concluso l'incontro con questa vittoria negli ultimi istanti del tempo regolamentare. La gara si è giocata in ambito di Conference League.

La Fiorentina ha superato il Rakow Czestochowa con un punteggio di 2-1, grazie a un rigore al 93° minuto. I viola si sono qualificati per la partita di ritorno in Polonia, dove avranno tre opportunità per passare il turno degli ottavi di finale della Conference League 2025-2026. Una gara dai due volti: dopo un primo tempo e l’inizio del secondo senza azioni da gol, la partita è esplosa nell’ultimo quarto d’ora. Il risultato finale è frutto di una rimonta che ha trasformato uno stallo iniziale in una vittoria decisiva per gli italiani. L’esplosione nel finale: quando i numeri raccontano più del tabellone. Il primo tempo non ha registrato alcuna azione da gol, lasciando il punteggio inchiodato sullo 0-0 fino all’intervallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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