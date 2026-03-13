Fiorentina-Rakow gli highlights | capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimonta

Durante la partita degli ottavi di Conference League allo stadio Franchi, la Fiorentina ha battuto il Rakow 2-1. Ndour ha realizzato un gol spettacolare e Gudmundsson ha completato la rimonta, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. Gli highlights mostrano le azioni più significative di questa sfida.

La Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di Conference League allo stadio Franchi. Dopo il vantaggio ospite di Brunes al 60’, i viola reagiscono subito con Ndour al 62’ e chiudono la rimonta con Gudmundsson su rigore al 93’. Tra una settimana, in Polonia, si deciderà chi accederà ai quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Rakow, gli highlights: capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimonta Articoli correlati Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1Dopo il vantaggio polacco con Brunes la squadra di Vanoli ribalta il risultato con il rigore di Gudmundsson al 93° FIRENZE - La Fiorentina vince 2-1... Rimonta della Fiorentina in Conference League: Ndour e Gudmundsson decisivi contro il RakowIl Rakow passa in vantaggio a sorpresa e la Fiorentina è costretta a fare gli straordinari per vincere la gara d'andata degli ottavi di finale della... Contenuti utili per approfondire Fiorentina Rakow gli highlights... Temi più discussi: Conference League, la Fiorentina sfida i polacchi del Rakow; Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli; Fiorentina-Rakow (Conference League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Fiorentina-Rakow, probabili formazioni e dove vederla in tv. Fiorentina-Raków Czestochowa 2-1: video, gol e highlightsPrimo round degli ottavi alla Viola, che domina il primo tempo e sfiora il gol con un destro al volo di Fazzini di poco alto. Nella ripresa doccia gelata al 60' con il sinistro ravvicinato di Brunes, ... sport.sky.it Fiorentina-Rakow 2-1, gol e highlights: decisivo il rigore Gudmundsson al 92'La Fiorentina ribalta il Rakow al Franchi e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Conference. Al 60' si accende la partita con il gol di Brunes a tu per tu con Christensen. Reazione immediat ... sport.sky.it Calcio in Pillole. . La Fiorentina si aggiudica l’andata degli ottavi di Conference superando per 2-1 il Rakow al “Franchi”. Dopo il vantaggio polacco col solito Brunes, sono Ndour e Gudmundsson a rispondere I circa 8000 presenti esultano ma a fine partita ana - facebook.com facebook Fiorentina-Rakow, Vanoli: "Le vittorie ci aiutano per il campionato" #SkySport #Fiorentina #UECL #Vanoli x.com