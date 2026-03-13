Fiorentina-Rakow gli highlights | capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimonta

Da gazzetta.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita degli ottavi di Conference League allo stadio Franchi, la Fiorentina ha battuto il Rakow 2-1. Ndour ha realizzato un gol spettacolare e Gudmundsson ha completato la rimonta, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. Gli highlights mostrano le azioni più significative di questa sfida.

La Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di Conference League allo stadio Franchi. Dopo il vantaggio ospite di Brunes al 60’, i viola reagiscono subito con Ndour al 62’ e chiudono la rimonta con Gudmundsson su rigore al 93’. Tra una settimana, in Polonia, si deciderà chi accederà ai quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiorentina-Rakow, gli highlights: capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimonta

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