Fiorentina | la rimonta europea rilancia la salvezza

La Fiorentina ha vinto in rimonta contro il Rakow nella Conference League, un risultato che cambia le prospettive di classifica e dà nuovo impulso alla squadra. La partita ha richiesto un impegno particolare e ha richiesto un adattamento tattico, mentre i giocatori hanno dimostrato determinazione nel recuperare lo svantaggio iniziale. La prossima sfida si giocherà in trasferta a Cremona.

La vittoria in rimonta della Fiorentina contro il Rakow nella Conference League rappresenta più di un semplice risultato sportivo, segnando un momento cruciale per la gestione della rosa e la preparazione alla delicata trasferta di Cremona. L’allenatore Vanoli sottolinea come i successi nelle coppe europee siano fondamentali per mantenere alto il morale del gruppo, pur dovendo gestire con estrema cautela le energie dei giocatori vista la situazione critica in campionato. L’esordio del giovane Riccardo Braschi, classe 2006, ha aggiunto una nota emotiva alla partita, evidenziando il valore della crescita interna. In questo scenario complesso,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorentina: la rimonta europea rilancia la salvezza Articoli correlati CAGLIARI-FIORENTINA 1-2 | IN EVIDENZA | La rimonta della Fiorentina assicura una vittoria enorme | Serie A 2024/25Una bella vittoria in rimonta per i Viola che si ritrovano in svantaggio all’Unipol Domus di Cagliari grazie al gol di Piccoli. Hellas Verona-Bologna 2-3, Italiano ritrova la vittoria e si rilancia in corsa europea(Adnkronos) – Il Bologna batte 3-2 l’Hellas Verona nel recupero della 16esima giornata di Serie A, disputato oggi, giovedì 15 gennaio, allo stadio... Una raccolta di contenuti su Fiorentina la rimonta europea rilancia... Temi più discussi: Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar; Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: Ndour e Gudmundsson ribaltano i polacchi; Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1; Fiorentina-Rakow, gli highlights: capolavoro di Ndour poi Gudmundsson completa la rimonta. Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e ShakhtarLa Fiorentina batte 2-1 in rimonta il Raków: Cher Ndour pareggia subito il vantaggio di Braut Brunes, mentre il rigore realizzato da Gudmundsson nel recupero decide la sfida dell'Artemio Franchi Il ... it.uefa.com La Fiorentina festeggia al 93': Gudmundsson decisivo, rimonta ok sul RakowNella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League la Fiorentina vince 2-1 in rimonta al Franchi contro il Rakow. Nel corso della prima frazione di gioco i viola dominano in lungo e in l ... msn.com #Vanoli dopo #Fiorentina-Rakow: "Sappiamo che Firenze merita molto di più, ma stiamo crescendo" x.com La Fiorentina vince nell’andata degli ottavi di finale di Conference League 2-1 contro il Rakow. Un successo importante che dà fiducia in vista del ritorno. Avanti viola! - facebook.com facebook