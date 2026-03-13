Fiorentina | 2-1 al Franchi Gudmundsson decide al 90

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Rakow nell’andata degli ottavi di finale della Conference League, con un gol decisivo di Gudmundsson al 90° minuto. La partita si è giocata allo stadio Franchi, dove i padroni di casa hanno ottenuto un risultato importante. La sfida si è conclusa con il gol finale che ha deciso l’esito della gara.

La Fiorentina ha conquistato un risultato prezioso nella gara di andata degli ottavi di finale della Conference League, superando il Rakow per 2-1 allo stadio Franchi. La vittoria è arrivata al termine di una partita complessa, decisa da un rigore trasformato da Gudmundsson nei minuti finali. Questo successo offre un vantaggio minimo ma cruciale in vista dell'incontro di ritorno che si giocherà in Polonia. L'allenatore Paolo Vanoli ha optato per un ampio turnover mantenendo la formazione base in 4-3-3, con l'intento di gestire le energie in vista della delicata sfida contro la Cremonese. Nonostante la difficoltà nel costruire gioco fluido, i viola sono riusciti a portare avanti il punteggio grazie alla freddezza del calciatore svedese.