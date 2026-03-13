Finse contatto con Kalulu in campo Bastoni candidato al Rosa Camuna | Si è assunto la responsabilità

Durante una partita con la Juventus, Alessandro Bastoni è stato criticato per aver simulato un contatto con Kalulu, che ha portato all'espulsione dell’avversario. Nonostante le polemiche, il difensore dell’Inter è stato candidato al premio Rosa Camuna per aver pubblicamente ammesso l’errore e aver assunto la responsabilità della sua azione.

La candidatura è stata sottoscritta anche dal collega Pietro Bussolati, del Pd, presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. Episodi come questo "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".

