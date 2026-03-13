Un motociclista di 31 anni è disperso nelle campagne di Vinci dopo essere finito con la moto in un canale. Le ricerche sono in corso da diverse ore e coinvolgono le forze di soccorso. La zona interessata è stata recintata per le operazioni di ricerca, mentre i soccorritori stanno cercando di rintracciare il conducente. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

VINCI – Ore di estrema apprensione nelle campagne di Vinci, dove dal tardo pomeriggio di oggi sono in corso le ricerche di un motociclista di 31 anni disperso dopo un drammatico incidente. Il giovane, che stava facendo motocross in località Vitolini, è improvvisamente uscito di strada finendo in un fosso di raccolta delle acque piovane. A rendere la situazione particolarmente critica è la forte corrente del canale, alimentata dalle abbondanti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore e che potrebbero essere state la causa della perdita di controllo del mezzo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17,30 da alcuni automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena, vedendo il centauro sparire nei flutti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Finisce in un canale con la moto da motocross: disperso il conducente di 31 anni

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