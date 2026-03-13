Sono stati investiti 700.000 euro per il rifacimento di 1650 metri della strada più trafficata della città. I lavori riguardano la posa di nuovo asfalto e la riqualificazione dell’intera carreggiata. La manutenzione si concentra sulla Statale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità per gli automobilisti che la percorrono quotidianamente. I lavori sono attualmente in corso.

Ecco 700mila euro per sistemare 1650 metri lineari della strada più transitata della città e per sistemare una decina di vie del territorio comunale per circa 4 km complessivi di asfaltature: è quanto deliberato dalla giunta Ciarpella, mettendo mano a un corposo intervento su alcune arterie stradali, concentrandosi in particolare nella parte nord e nel tratto centrale della città, lungo una Statale il cui manto è fortemente usurato, stante anche l’assenza annosa di interventi di manutenzione. Con le ulteriori somme appena stanziate, dall’inizio del mandato l’amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Ciarpella ha investito 2,8 milioni di euro per le strade, con lavori che hanno interessato le vie più ammalorate del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finalmente nuovo asfalto sulla Statale

