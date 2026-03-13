Le Reti Its Italy affermano che il sistema Its rappresenta una svolta importante per il Paese e sottolineano la necessità di continuare a investire coraggiosamente. A Verona, il 12 marzo, si è parlato di come gli Its siano cresciuti grazie a un finanziamento di circa un miliardo e mezzo di euro proveniente dal Pnrr, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di studenti iscritti.

Verona, 12 mar. (Adnkronos) - "Gli Its sono cresciuti grazie alla grande scommessa fatta con il Pnrr, che ha destinato circa un miliardo e mezzo di euro al sistema per favorire il raddoppio degli studenti. In realtà siamo riusciti addirittura a triplicarli". Guido Torrielli, presidente di Rete Its Italy, ha parlato dal palco della quinta edizione di LetExpo, organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. "Oggi il sistema Its coinvolge quasi 120mila persone e questo risultato ci rende molto soddisfatti”, ha spiegato Torrielli, sottolineando tuttavia la necessità di consolidare i progressi raggiunti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, Rete Its Italy: "Sistema Its rivoluzionario per paese, ora serve coraggio di continuare ad investire"

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