Fiera Milano | 71% italiani contro fast fashion nasce

Alla fiera Fa’ la cosa giusta! che si tiene dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho, l’ingresso è gratuito e sono previsti laboratori di riparazione e swap party. Secondo un sondaggio, il 71% degli italiani si oppone alla fast fashion. La manifestazione propone alternative pratiche a questo modello di consumo.

La fiera Fa’ la cosa giusta! si svolge dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho con ingresso gratuito, offrendo laboratori di riparazione e swap party come alternative concrete alla fast fashion. L’evento trasforma la moda in uno strumento di inclusione sociale, coinvolgendo migranti e persone fragili nella produzione di capi unici attraverso sartorie sociali. Secondo i dati della Campagna Abiti Puliti, il 71% degli italiani riconosce che il settore tessile è tra i più inquinanti, mentre il 54% è consapevole delle condizioni di lavoro precarie nelle filiere globali. Questa consapevolezza guida l’organizzazione dell’evento verso un modello di economia circolare che privilegia lo scambio di oggetti e il recupero di materiali invece dell’acquisto costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera Milano: 71% italiani contro fast fashion, nasce Articoli correlati Leggi anche: Arte contro il fast fashion. Una mostra per riflettere sull’impatto della moda Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera MilanoMilano nei prossimi giorni mette in campo un’altra grande squadra olimpica, quella del “sistema moda” che con Fashion Link Milano, manifestazione... Tutto quello che riguarda Fiera Milano Argomenti discussi: Scambi di vestiti, sartorie sociali e oggetti condivisi: la moda sostenibile in fiera a Milano. Scambi di vestiti, sartorie sociali e oggetti condivisi: la moda sostenibile in fiera a MilanoA Fa’ la cosa giusta!, dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho, spazio alle alternative alla fast fashion: laboratori di riparazione, progetti di inclusione sociale e swap party per rinnovare il guard ... varesenews.it Piazza Affari: brusca correzione per Fiera Milano(Teleborsa) - In forte ribasso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che mostra un -3,98%. La tendenza ad una settimana di Fiera ... teleborsa.it