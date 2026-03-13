Fiera Didacta | la Cgil protesta contro la rimozione dello

Durante la Fiera Didacta a Firenze, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione: un gruppo di rappresentanti sindacali ha protestato contro la rimozione di materiale espositivo, mentre alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazioni riguardo ai licenziamenti annunciati dal British Council Italy. La manifestazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato alla formazione e all’educazione.

Un episodio verificatosi durante la Fiera Didacta a Firenze ha messo in luce una tensione tra le regole di un evento dedicato alla formazione e le rivendicazioni sindacali legate ai licenziamenti annunciati dal British Council Italy. Anna Paola Concia, coordinatrice dell’evento, ha chiesto gentilmente alla Flc Cgil di rimuovere uno striscione contro i 100 posti di lavoro a rischio, citando il regolamento che vieta l’esposizione di messaggi politici o sindacali all’interno degli stand. La questione non riguarda solo una semplice rimozione, ma tocca il nodo centrale del conflitto tra la necessità di mantenere uno spazio neutro per i 30.000 docenti presenti e il diritto delle organizzazioni sindacali a far sentire la propria voce su temi sociali urgenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera Didacta: la Cgil protesta contro la rimozione dello Articoli correlati Massa, in ventimila al corteo Cgil all’insegna dello slogan “la protesta non sia reato”Massa, 24 gennaio 2026 – Circa ventimila persone hanno attraversato questa mattina le strade di Massa nel corteo regionale promosso dalla Cgil... Fiera Didacta 2026: la Fondazione per la scuola italiana premia venti filiere del percorso 4+2 con 600mila euro per l’innovazione tecnico-professionaleLa Fondazione per la scuola italiana, ente non profit che sostiene il diritto allo studio attraverso il coinvolgimento dei privati, ha assegnato oggi... Contenuti utili per approfondire Fiera Didacta Temi più discussi: Scuola, FLC CGIL: Valditara attacca ancora docenti e autonomia scolastica; Referendum giustizia, Valditara: niente faziosità a scuola. Fracassi (Cgil): il docente ha libertà d'insegnamento, diamogli fiducia; Referendum e accorpamenti, la replica della Flc Cgil a Valditara: Un attacco alla autonomia scolastica – ASCOLTA; Concia fa togliere scritta contro 100 licenziamenti e la Cgil protesta. Concia fa togliere scritta contro 100 licenziamenti e la Cgil protesta(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Nessuna intimazione alla Cgil ma un invito fatto con estrema gentilezza, a rimuovere una scritta che non è possibile esporre, per regolamento, a Fiera Didacta a Firenze. msn.com La protesta di Flc Cgil: Fatto rimuovere striscione contro licenziamenti, la replica nessuna intimazioneEpisodio disdicevole accaduto a Didacta a Firenze il primo giorno denuncia la Flc Cgil Firenze, Anna Paola Concia chiede la rimozione di uno striscione ... gonews.it Gradara alla Fiera Didacta il più grande evento Expo d’Italia dedicato al mondiale della scuola con Gradara Innova per presentare i servizi educativi e l’offerta del Turismo scolastico a Gradara. Venite a trovarci al padiglione Nazioni stand x08 - facebook.com facebook Nel corso della prossima edizione di Fiera Didacta Italia 2026, la Rete delle Scuole Dialogiche presenterà una serie di seminari dedicati all’innovazione educativa e alla costruzione di nuove alleanze formative tra scuola e comunità. tuttoscuola.com/didacta- x.com