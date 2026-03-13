Ficus di Palermo in pericolo | infezione funghina minaccia

Un grande ficus di oltre 160 anni, situato nella piazza Marina di Palermo, sta vivendo una serie di problemi causati da un’infezione fungina. La pianta, che rappresenta un elemento storico e naturale della zona, si trova in condizioni critiche e necessita di interventi immediati per evitare che la sua stabilità venga compromessa. La situazione preoccupa cittadini e amministratori locali.

Un gigante verde di oltre 160 anni, situato nella piazza Marina di Palermo, sta affrontando una crisi sanitaria grave che minaccia la sua stabilità strutturale. La pianta, con una chioma che copre 10 mila metri quadrati, mostra segni evidenti di un’infezione fungina che compromette il flusso della linfa e mette a rischio parti dell’albero. Il Rettore dell’Ateneo di Palermo, Massimo Midiri, ha confermato l’impegno totale per salvare questo monumento naturale, attivando immediatamente un team di esperti del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali. Professori come Paolo Inglese e Antonio Motisi hanno già identificato una possibile tracheomicosi come causa primaria del malessere, mentre Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico, coordina gli studi necessari per definire il piano d’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ficus di Palermo in pericolo: infezione funghina minaccia Articoli correlati Pericolo all'incrocio tra via Palermo e viale Regina ElenaAll'incrocio tra via Palermo e viale Regina Elena una buca coperta da una rete rappresenta ancora oggi un pericolo per gli automobilisti di passaggio... Palermo: marciapiede crolla, pericolo pedoni in zona LibertàUn tratto di marciapiede in zona Libertà a Palermo presenta gravi dissesti strutturali. Approfondimenti e contenuti su Ficus di Palermo in pericolo infezione... Temi più discussi: Villa Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione: Riapertura la prossima settimana; Da Palermo a Fusine: anche in Zoldo una talea dell’albero di Falcone; Villa Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione: 'Riapertura la prossima settimana'; Viaggio verso la legalità: Noi, custodi delle regole. Uno dei più grandi alberi d'Europa sta male, a Palermo esperti preoccupati(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - Uno degli alberi più grandi d'Europa, una pianta di oltre 160 anni con una chioma di 10 mila metri quadrati, il Ficus magnolioide in piazza Marina a Palermo, è gravemente ma ... msn.com Allarme per il Ficus monumentale a Palermo: alcuni pezzi potrebbero cadereIl maestoso Ficus magnolioide di Piazza Marina a Palermo versa in condizioni critiche: defoliazione del 70-80%, rischio di caduta rami e sospetta tracheomicosi; tomografia e sopralluogo della Forestal ... lasicilia.it "Ficus di piazza Marina a Palermo è molto malato" x.com "Ficus di piazza Marina a Palermo è molto malato" E' uno degli alberi più grandi d'Europa... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook