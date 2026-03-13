Fiamme al ghetto di Borgo Mezzanone | distrutte dal fuoco 4 baracche sulla ' pista'

Un incendio ha coinvolto il ghetto di Borgo Mezzanone, causando la distruzione di quattro baracche situate sulla 'ex pista'. L’area, che ospita circa mille migranti, è stata interessata dal rogo che ha provocato danni alle strutture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire l’emergenza. Non sono state riportate altre informazioni sulle cause dell’incendio.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. L'immediato intervento dei vigili del fuoco del presidio 115 presente nella borgata, insieme ad una squadra della Sede Centrale, ha evitato che le fiamme si propagassero oltre A fuoco il ghetto di Borgo Mezzanone, dove quattro baracche sono andate a fuoco sulla cosiddetta 'ex pista', che ospita stabilmente un migliaio di migranti. Le fiamme hanno distrutto gli alloggi di fortuna, costruiti perlopiù in lastre di metallo e legno, e tutto ciò che era presente al loro interno. Fortunatamente, nessuno è rimasto ustionato o intossicato nel rogo. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Fiamme al ghetto di Borgo Mezzanone: distrutte dal fuoco 4 batacche sulla 'pista' Leggi anche: Presa Diretta a Borgo Mezzanone, il ghetto più grande d'Europa dove i braccianti sono nelle mani di pochi predatori Tutti gli aggiornamenti su Borgo Mezzanone Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo MezzanoneAlla Prefettura di Foggia, si è tenuta una riunione di coordinamento interistituzionale per il Villaggio dell’Accoglienza. Il Villaggio dell’Accoglienza è il progetto della Regione Puglia che, ... ilikepuglia.it Corso di Italiano per i migranti di Borgo MezzanoneUn corso di italiano destinato ai circa 150 migranti che vivono sulla ex pista di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia. Si tratta di un'iniziativa, al primo anno, di Flai e Flc Cgil ... rainews.it