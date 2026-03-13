Fiamma vince 18.750 euro | la Ghigliottina è troppo facile?

Nella serata del 13 marzo 2026 su Rai 1, Fiamma ha vinto 18.750 euro durante la quattordicesima puntata de La Ghigliottina. La trasmissione ha attirato l’attenzione per la sua facilità, suscitando commenti tra il pubblico e gli appassionati. La concorrente ha mostrato sicurezza nel gioco, portandosi a casa la somma in palio. La serata ha confermato il suo ruolo di protagonista nel programma.

La serata televisiva del 13 marzo 2026 su Rai 1 ha la conferma di un dominio assoluto per Fiamma, arrivata alla quattordicesima puntata. Nel game show L’Eredità, condotto da Marco Liorni, la concorrente ha superato le sfide finali e si è aggiudicata il montepremi finale di 18750 euro risolvendo l’indovinello della Ghigliottina con la parola Bicicletta. L’atmosfera in studio era carica mentre Eleonora, la nuova campionessa presente all’inizio della trasmissione, ha accolto i partecipanti come Katia, Lorenzo, Ambra, Veronica e Tommaso. Nonostante la presenza di diverse personalità provenienti da città come Firenze, Prato, Milano e Genova, l’unica che ha raggiunto la fase decisiva è stata nuovamente Fiamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamma vince 18.750 euro: la Ghigliottina è troppo facile? Articoli correlati Marco Cambiano di Cumiana vince a L'Eredità su Rai 1: due 'ghigliottine' azzeccate in otto giorni, porta a casa 68.750 euroOtto giorni in trasmissione e due ‘ghigliottine’ risolte, per una vincita complessiva di 68. L'Eredità, contestazione clamorosa a Fiamma: "Ghigliottina regalata"Oggi, venerdì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.