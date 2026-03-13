Festival di Roma della canzone d' autore secondo appuntamento a Centocelle

Sabato 14 marzo alle 17, la XI Edizione del Festival di Roma della Canzone d’Autore si svolgerà nella sede di Disco + in Via dei Platani 37 a Centocelle. Questo appuntamento rappresenta la seconda parte dell’evento che coinvolge artisti e appassionati del genere musicale. L’evento si terrà negli spazi dell’attuale location, dove si svolgerà il concerto.

Sabato 14 marzo alle ore 17.00 Roma ospita la XI Edizione – Seconda Parte del Festival di Roma della Canzone d’Autore, che si terrà negli spazi del Disco + in Via dei Platani 37. L’evento, ormai punto di riferimento per gli appassionati della musica d’autore, propone un pomeriggio dedicato alla creatività e alla parola cantata, con un programma ricco di artisti che rappresentano diverse sensibilità e percorsi musicali. Sul palco si alterneranno Gianluca Mei, Rossomalpelo, Sara Milani, Alessandro Cives, Massimo Galatone, Nuccio Castellino e Lalla Bertolini, offrendo al pubblico una varietà di stili e interpretazioni che confermano la vocazione del Festival alla valorizzazione della canzone d’autore contemporanea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

