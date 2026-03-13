Ferraris a Washington | arte urbana incontra il classicismo

Gli studenti del liceo Ferraris di Varese sono a Washington per partecipare a un progetto di scambio culturale tra Italia e Stati Uniti. Durante la visita, hanno l’opportunità di esplorare sia l’arte urbana sia il classicismo, confrontandosi con diverse espressioni artistiche e culturali. L’iniziativa coinvolge anche workshop e incontri con artisti locali, offrendo un’esperienza educativa e creativa.

Studenti del liceo Ferraris di Varese si trovano a Washington per un progetto di scambio culturale che collega Italia e Stati Uniti. L’incontro vede come ospite d’onore l’artista Ravo Mattoni, figura chiave nel connettere la tradizione pittorica classica con le nuove forme espressive urbane. L’evento fa parte del Twinning Project Italia–USA 2025-2027, un’iniziativa che coinvolge anche gli istituti Daverio di Varese e Sereni di Luino. La presenza dell’ambasciatore italiano e delle autorità scolastiche regionali sottolinea il peso strategico di questo dialogo transatlantico. Un ponte educativo tra due continenti. La scuola non è più solo un luogo di apprendimento nozionistico, ma diventa un laboratorio vivente dove idee diverse si incontrano fisicamente o virtualmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferraris a Washington: arte urbana incontra il classicismo Articoli correlati Sport e legalità, Versace incontra gli studenti dell’Ite Piria-Ferraris-Da Empoli"Lo sport come scuola di vita, palestra di valori e strumento di crescita personale e collettiva”: è il messaggio al centro dell’incontro “Sport e... Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione...