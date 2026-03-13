Ferrara ha spiegato che il trasferimento dal Napoli alla Juventus fu una decisione obbligata, chiarendo le circostanze di un addio che ha suscitato molte critiche. Ha raccontato i dettagli di quella scelta, senza lasciare spazio a interpretazioni, offrendo una versione diretta dei fatti riguardanti il suo passaggio tra le due squadre.

Ferrara fa chiarezza sul doloroso addio al Napoli per approdare al club bianconero. Di seguito le parole dell’ex difensore della Juve. Durante un’intervista a Cronache di Spogliatoio, l’ex difensore Ciro Ferrara ha affrontato uno dei momenti più cruciali della sua carriera. Il fulcro si è concentrato sul discusso passaggio alla Juventus, evento che scatenò un terremoto mediatico. L’obiettivo è stato fare chiarezza sulle ragioni di questa complessa scelta, spazzando via le ombre. Le dichiarazioni hanno offerto uno spaccato sincero per comprendere lo stato d’animo vissuto in quelle settimane di grandi pressioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il nucleo dell’intervento ha riguardato le motivazioni di questa separazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ferrara svela il retroscena: «Le critiche per il passaggio dal Napoli alla Juventus? La mia cessione fu obbligata». Cosa ha detto

Articoli correlati

Zidane svela il retroscena: «Quando arrivai alla Juventus nel 1996 nel mio contratto fu inserita una clausola speciale». La rivelazionedi Redazione JuventusNews24Zidane ricorda il trionfo del 1998 e svela l’aneddoto sulla clausola nel contratto: la Ferrari simbolo del legame con i...

Spalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha dettoCalciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico...

Tutto quello che riguarda Ferrara svela

Argomenti discussi: Il Mattino svela - Ecco il momento esatto in cui si è fatto male Lobotka: retroscena sull'infortunio; Umberto Brindani punge Signorini: Manco io nei tuoi ringraziamenti/ Poi svela un retroscena del.

Gemma Galgani, il retroscena su Mario Lenti a Uomini e Donne/ L’ex dama Claudia svela tuttoClaudia Lenti, ex dama di Uomini e Donne e figlia di Mario, svela il retroscena sul padre e Gemma Galgani. Tra i protagonisti indiscussi dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne ci sono ... ilsussidiario.net