' Ferrara Musica' concerto di Uto Ughi insieme all' orchestra de ‘I Virtuosi Italiani’

Domenica 15 alle ore 17 al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ si svolgerà un concerto di 'Ferrara Musica'. Uto Ughi, violinista di fama internazionale, si esibirà con l'orchestra ‘I Virtuosi Italiani’ nel primo dei tre ‘Family Concert’ previsti nella stagione. L'evento è aperto al pubblico e fa parte della programmazione culturale della città.

Prosegue la stagione di ‘Ferrara Musica’ con il primo dei tre ‘Family Concert’. Domenica 15 (ore 17), presso il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, Uto Ughi, figura leggendaria del violinismo internazionale, si esibirà insieme alla celebre orchestra de ‘I Virtuosi Italiani’. L'appuntamento nasce dalla volontà di abbattere le barriere tra la grande tradizione colta e il pubblico più giovane, offrendo un’esperienza d’ascolto di altissimo profilo in un’atmosfera conviviale e pomeridiana. In un'epoca dominata dal digitale, il ‘Family Concert’ invita a riscoprire il rito del concerto dal vivo, dove il silenzio dell'ascolto e la meraviglia del suono acustico si fondono per creare un ricordo indelebile, condiviso tra genitori, nonni e figli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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