Ferrara | 12 ore di lavoro per 30 euro la verità sui rider

A Ferrara, i rider devono lavorare fino a dodici ore al giorno per ricevere circa 30 euro, evidenziando una condizione lavorativa difficile e poco remunerativa. La situazione coinvolge corrieri che spesso si trovano a svolgere lunghe turni senza una remunerazione adeguata, rendendo evidente la sfida quotidiana di questa professione. La realtà dei rider nella città si distingue per queste durate e compensi.

A Ferrara, nel cuore del Veneto e dell’Emilia-Romagna, i corrieri affrontano una realtà quotidiana dove dodici ore di lavoro non garantiscono un guadagno stabile. Molti rider, prevalentemente di origine pakistana, operano con la Partita IVA, sostenendo costi elevati per ricariche e affitti, pur incassando cifre che oscillano tra i 20 e i 50 euro giornalieri. La situazione si complica durante il Ramadan, periodo in cui le ore lavorative diminuiscono ma le necessità familiari restano pressanti. La narrazione dominante parla di sfruttamento, ma all’interno della comunità dei rider emerge anche una voce critica: alcuni colleghi accusano altri di esagerare sulle difficoltà economiche, puntando sul possesso di smartphone costosi come l’iPhone 16 come prova di un benessere negato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La protesta dei corrieri: Dodici ore al giorno per incassare 30 eurodi Mario TosattiFino a dodici ore al giorno di lavoro, per un guadagno risicato. Ma c’è chi dice che non è vero, alcuni colleghi dicono bugie. A Ferrara, come in altre città, ormai sono diversi i ri ... ilrestodelcarlino.it

