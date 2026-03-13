Il Fermo Forum ospiterà il 18 e 19 marzo 2026 la seconda edizione di ABC Fashion Event, un evento dedicato al settore moda. Durante le due giornate, saranno presenti 120 espositori provenienti da diverse regioni italiane, pronti a mostrare le loro creazioni e a promuovere il rilancio del comparto. L’appuntamento si propone di riunire professionisti e appassionati del settore in un’unica manifestazione.

Il 18 e il 19 marzo 2026, il Fermo Forum si trasformerà nel cuore pulsante della moda italiana con la seconda edizione di ABC Fashion Event. La manifestazione, qualificata come fiera nazionale, accoglierà un record di 120 espositori che rappresentano oltre 200 aziende provenienti da otto regioni italiane, Spagna e Portogallo. L’evento non sarà solo una vetrina commerciale, ma un crocevia strategico dove i distretti manifatturieri del Veneto, della Toscana e di Vigevano incontrano le eccellenze locali dei suolifici marchigiani. Nonostante il contesto economico globale sfavorevole, l’organizzazione punta a trasformare la crisi in un’opportunità di rilancio attraverso l’innovazione tecnologica e il dialogo tra scuola e impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo Forum: 120 espositori e il rilancio della moda

