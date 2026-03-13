Fermo Forum | 10.000 visitatori e 180 aziende in tre giorni

Fermo Forum si è concluso dopo tre giorni con più di 10.000 visitatori e 180 aziende partecipanti. La manifestazione enogastronomica ha attirato pubblico e professionisti da diverse regioni, trasformandosi in un punto di riferimento internazionale. L’evento ha coinvolto espositori e visitatori in un percorso di degustazioni, incontri e presentazioni, confermando la sua importanza nel settore.

La kermesse enogastronomica si è chiusa a Fermo con oltre 10.000 presenze in tre giorni, confermando il suo ruolo di piattaforma internazionale. Dal 6 all’8 marzo, il Fermo Forum ha ospitato delegazioni da quattro continenti e più di 180 espositori, creando un crocevia culturale ed economico unico per le Marche. Oltre 100 giornalisti accreditati hanno documentato i 130 eventi programmati, trasformando la manifestazione in un termometro affidabile delle eccellenze locali. Un motore economico che supera i confini regionali. I numeri parlano chiaro: 10.000 visitatori e operatori hanno affollato lo spazio fieristico, dimostrando che l’evento non è solo una fiera, ma un vero motore di sviluppo territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo Forum: 10.000 visitatori e 180 aziende in tre giorni Articoli correlati Circa 10.000 visitatori al Castello Ducale: come la cultura fa crescere TorremaggioreSi sono concluse da pochi giorni due importanti mostre ospitate nel Castello Ducale De Sangro, a Torremaggiore. Leggi anche: “IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” all’Ara Pacis: già 50.000 visitatori in 40 giorni Tutto quello che riguarda Fermo Forum Temi più discussi: Tipicità inaugura la tre giorni al Fermo Forum con quaranta eventi; Tipicità Festival ai nastri di partenza: le Marche in vetrina al Fermo Forum tra sapori del mondo e innovazione; Il futuro delle università marchigiane: confronto fra rettori al Fermo Forum; Fermo, Tipicità entra nel vivo. Ecco i nuovi appuntamenti. A Tipicità festival 2026 a Fermo 10mila presenze in tre giorniDelegazioni dai quattro continenti, oltre 180 espositori, più di 100 giornalisti accreditati e circa 10.000 presenze tra visitatori e operatori. (ANSA) ... ansa.it Il futuro delle università marchigiane: confronto fra rettori al Fermo ForumFERMO Partono oggi le Traiettorie indigene di Tipicità: è questo infatti il tema dell’edizione numero 34 della ... msn.com La fiera dedicata alla calzatura in programma al Fermo Forum il 18 e 19 marzo prossimi. L'organizzatore Valentino Fenni: «Oltre ogni più rosea aspettativa. Nonostante tutto il distretto fermano-maceratese rappresenta un riferimento internazionale quando si p - facebook.com facebook Via a Tipicità 2026, 'valorizziamo territorio ma proiettati al globale'. Inaugurata al Fermo Forum la 34/a edizione della kermesse enogastronomica #ANSA x.com