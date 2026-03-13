Fermare il CPR | movimenti in piazza a Bologna

Sabato 14 marzo, a Bologna, i movimenti organizzano una manifestazione contro il centro di permanenza rimpatri. L'appuntamento è alle 15 in piazza, dove si svolgeranno iniziative per chiedere la chiusura del Cpr. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico che vede protagonisti attivisti e rappresentanti politici sulla gestione dei centri di espulsione.

Movimenti e collettivi mettono nel mirino le politiche migratorie e il decreto sicurezza, ma sarà anche una manifestazione contro la guerra e il riarmo L’analisi dei movimenti si sposta poi sulla natura stessa di queste strutture, definite vere e proprie “zone di eccezione dove si sono sperimentate la sospensione temporanea dei diritti e l’estensione dell’arbitrio”, si legge nel comunicato di uno dei collettivi aderenti, il Vag61. Secondo gli attivisti, i CPR non sarebbero altro che laboratori di controllo sociale destinati, in prospettiva, a tutta la cittadinanza: "Quando si accetta che alcuni vivano in uno spazio dove i diritti valgono meno, si finisce per accettare che i diritti valgano meno per tutti". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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