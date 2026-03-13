Un nuovo cappotto in lana di Fendi è disponibile al prezzo di 161 euro. Si tratta di un modello double con un design che unisce eleganza e praticità. L'articolo viene venduto con un link di affiliazione, attraverso il quale si può effettuare l’acquisto. La nota di trasparenza chiarisce che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

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© Ameve.eu - Fendi Cappotto Lana Double: Eleganza italiana a 161€

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