Femminicidio resta in carcere Santino Bonfiglio

Santino Bonfiglio, uomo di 67 anni, rimane in carcere dopo essere stato fermato per il femminicidio di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni uccisa il 9 marzo scorso nella sua abitazione di via Lombardia a Messina. La misura cautelare è stata confermata dopo il fermo avvenuto subito dopo il delitto. La vicenda ha portato all’arresto del sospettato e al mantenimento della custodia in carcere.

Lo ha deciso la gip Alessia Smedile che ha convalidato il fermo. L'uomo ha confessato di aver ucciso l'ex compagna Daniela Zinnanti Resta in carcere il 67enne Santino Bonfiglio che era stato sottoposto a fermo per il femminicidio di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa il 9 marzo scorso nella sua abitazione di via Lombardia a Messina. Lo ha deciso la gip Alessia Smedile che ha convalidato il fermo nei confronti dell'uomo emettendo l'ordinanza di custodia cautelare che conferma il carcere. L'ex compagno della vittima ieri, sentito dalla gip, ha ribadito il racconto fatto nell'immediatezza agli investigatori di essersi recato in casa della donna per un chiarimento, ma che non aveva intenzione di ucciderla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Omicidio di Daniela Zinnanti: resta in carcere il 67enne Santino BonfiglioABBONATI A DAYITALIANEWS Convalidato il fermo per omicidio Rimane in carcere Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di aver ucciso con decine di...

Femminicidio Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio senza braccialetto elettronico perché indisponibileContrariamente a quanto riportato nelle prime notizie sul femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno Santino Bonfiglio non indossava il...

Contenuti e approfondimenti su Santino Bonfiglio

Temi più discussi: Femminicidio a Messina, donna uccisa con decine di coltellate. Fermato l'ex compagno: era ai domiciliari ma il braccialetto elettronico era indisponibile; Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio confessa l'omicidio dopo una lite violenta; Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Donna uccisa a coltellate, l'ex compagno confessa. Il fratello di lei: Femminicidio annunciato.

Femminicidio a Messina: gip, Bonfiglio resta in carcereResta in carcere il 67enne Santino Bonfiglio, accusato di aver ucciso lunedì scorso con decine di coltellate la 50enne Daniela Zinnanti. La gip Alessia Smedile dopo l'interrogatorio di garanzia ... ansa.it

Femminicidio Zinnanti a Messina, 40 coltellate alla ex compagna: Santino Bonfiglio resta dietro le sbarreLa Gip ha confermato il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, che ha ribadito la propria ammissione di responsabilità durante il secondo interrogatorio nel penitenziario di Gazzi, alla pr ... msn.com

Femminicidio Zinnanti a Messina, 40 coltellate alla ex compagna: Santino Bonfiglio resta dietro le sbarre. La Gip ha confermato il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, che ha ribadito la propria ammissione di responsabilità durante il secondo interr - facebook.com facebook

Il femminicidio di Daniela Zinnanti, l'ex compagno Santino Bonfiglio confessa il delitto durante l'udienza di convalida del fermo. Lettera di solidarietà della famiglia di Sara Campanella ai parenti della vittima. Il servizio di Cristoforo Spinella x.com