Femminicidio | la valigia nel fiume e la verità dei testimoni

Ieri a Milano, la Corte d’Assise ha ascoltato alcuni testimoni chiave nel processo per il femminicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. Durante l’udienza, sono state fornite testimonianze riguardo alla scoperta della valigia nel fiume e ai dettagli sugli ultimi movimenti della vittima. Le deposizioni si sono concentrate sulle circostanze e sui fatti riferiti dai testimoni oculari.

La Corte d’Assise di Milano ha ascoltato ieri i testimoni chiave per ricostruire le circostanze del femminicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. Il corpo della 40enne è stato rinvenuto in una valigia gettata nel fiume Adda, quasi un mese dopo la morte avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2025. Pablo Gonzalez Rivas, il compagno accusato dell’omicidio, è già stato fermato il 7 febbraio per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Le deposizioni hanno delineato un quadro di violenza domestica che si è protratta per anni, culminando nell’esecuzione brutale. La vittima lavorava come baby sitter e maestra d’asilo, ruoli che la collocavano in un contesto sociale specifico della periferia milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

