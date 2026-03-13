Durante l'ultimo ricovero a Messina, è stato diffuso un audio in cui una donna, gravemente ferita, afferma di essere stata massacrata e di essere tutta maciullata. La vittima, Daniela Zinnanti, è stata uccisa in un episodio di femminicidio, e l'audio è stato inviato mentre si trovava in ospedale. La registrazione è stata resa pubblica in relazione al caso.

Un audio drammatico, quello emerso dopo il femminicidio di Daniela Zinnanti. Un mese prima di morire la donna era stata ricoverata a seguito di un’aggressione, e aveva raccontato il fatto a qualcuno in una nota vocale inviata su WhatsApp. “Sono in Medicina d’Urgenza, mi ha massacrata proprio. Mi ha massacrata“, diceva. “Mi ha puntato anche il coltello questa volta. “Non ha accettato, questa volta, che era finita veramente”. Il vocale inviato da Daniela Zinnanti Dentro la notizia ha mandato in onda un vocale che Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa a coltellate dall’ex compagno a Messina, aveva inviato durante il suo ultimo ricovero. Secondo una ricostruzione dell’Ansa, infatti, nel mese di febbraio la donna aveva subito un’aggressione e per questo motivo era stata ricoverata all’ospedale Piemonte di Messina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Daniela Zinnanti, l'ultimo vocale dall'ospedale: "Mi ha massacrata, sono tutta maciullata"

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