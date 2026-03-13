Un video riprende un uomo mentre esce dall’appartamento di una donna di 50 anni con un coltello in mano, sporco di sangue. Si vede chiaramente l’indagato mentre lascia l’appartamento, con il coltello che ha usato per colpire ripetutamente la vittima. La scena mostra il soggetto che si allontana, lasciando dietro di sé la scena dell’omicidio.

Il video mostra Santino Bonfiglio uscire dall’appartamento di Daniela Zinnanti, nella mano destra il coltello sporco con cui ha colpito la 50enne più volte. Lo riferisce l’Ansa, che ha diffuso il filmato – in possesso degli inquirenti – e che indica le 22.25 di lunedì marzo. Il video, infatti, è stato registrato da una telecamera al primo piano dell’edificio in cui è avvenuto il femminicidio della donna. Le immagini sono citate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip. L’uomo è entrato in casa della vittima dalla finestra, come ha raccontato lui stesso nell’interrogatorio. I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Daniela Zinnanti, in un video l’indagato con un coltello in mano mentre esce dalla casa della vittima

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Tutto quello che riguarda Femminicidio Daniela Zinnanti

Temi più discussi: Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione a Messina. Sarebbe stata raggiunta da decine di coltellate che non le hanno lasciato scampo. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex co; Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall'ex che era ai domicilari e avrebbe dovuto avere il braccialetto; Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliari; Daniela, uccisa dall'ex. Non aveva il braccialetto perché non era disponibile.

Femminicidio Daniela Zinnanti, convalidato l'arresto dell'assassinoConvalidato dal gip l'arresto di Santino Bonfiglio il 67enne che lunedì sera ha ucciso con oltre 40 coltellate l'ex compagna Daniela Zinnanti. Oggi pomeriggio sarà conferito l'incarico per l'autopsia ... rtp.gazzettadelsud.it

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C'è un video a incastrare santino Bonfiglio l'uomo reoconfesso del femminicidio della ex Daniela Zinnanti Il filmato, registrato dalle telecamere di sorveglianza all'esterno del palazzo in cui si è consumato l'omicidio, ha immortalato il momento esatto in cui il 67 - facebook.com facebook

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