Femminicidi e braccialetto elettronico Giorgianni | Ecco cosa manca e cosa non funziona

Da messinatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di femminicidio ha portato all’attenzione il problema del braccialetto elettronico, con un esperto che spiega cosa manca e cosa non funziona nel sistema. La vittima, una donna di 50 anni, era stata ripetutamente in situazione di pericolo, ma nessuna misura preventiva è riuscita a impedirne l’uccisione. La vicenda evidenzia le carenze di fronte a segnali di allarme ignorati.

Il sacrificio di Daniela Zinnanti non può essere vano. La 50enne di Messina, uccisa dall’ex compagno, aveva più volte chiesto aiuto, eppure nulla è bastato a fermare la tragedia. Oggi, a parlare, è Santino Giorgianni, segretario generale regionale del Siulp, che sceglie di raccontare la verità su quello strumento che avrebbe potuto fare la differenza: il braccialetto elettronico. Il magistrato ne aveva disposto l’applicazione per controllare a distanza l’ex compagno, ma per una beffa del destino il dispositivo non era disponibile e sarebbe arrivato soltanto tre giorni dopo la sua morte. “Non si tratta di colpe né di magistrati né di forze dell’ordine – spiega Giorgianni a MessinaToday – ma della mancanza di strumenti adeguati per applicare efficacemente le misure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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