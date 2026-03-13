Lunedì 16 marzo alla Fonzies Arena di Cologno Monzese si svolge la terza giornata dello split 2 della Kings League Lottomatica. Fedez scende in campo in una sfida che promette momenti intensi e coinvolgenti. La partita attira l’attenzione di appassionati e tifosi, pronti a seguire ogni azione e a vivere un evento sportivo di grande livello.

L’atmosfera si accende lunedì 16 marzo alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, dove la terza giornata dello split 2 della Kings League Lottomatica.sport promette una sfida senza precedenti. Fedez scenderà in campo per i suoi Boomers nello Scale-up, un duello uno contro uno contro il Rosso, rivisitando un passato conflittuale nato da una precedente sfida di boxe estiva che aveva causato la frattura del naso dello streamer. La gara, prevista alle ore 19:00, non sarà solo uno scontro sportivo ma un palcoscenico di scommesse personali e sfide dirette tra i presidenti delle squadre. Il match vedrà coinvolti Diletta Leotta e Bobo Vieri, co-presidenti dei D-Power, pronti a mettere in gioco abitudini alimentari in caso di vittoria o sconfitta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedez in campo: la sfida epica contro il Rosso

Articoli correlati

Valentino Rossi contro Verstappen sull’Inferno Verde: l’ammissione del Dottore apre alla sfida epicaValentino Rossi apre per la prima volta in modo netto alla 24 Ore del Nurburgring e rilancia l'idea di una sfida con Max Verstappen sulla...

Virtus in campo, sfida contro il Fenerbahce: dove vedere la partitaBologna, 20 gennaio 2026 - Un giorno di riposo, ieri, uno di preparazione, oggi, e si torna subito in campo.

LA RESA DEI CONTI | STALLIONS VS BOOMERS HIGHLIGHTS [DAY 2]

Tutti gli aggiornamenti su Fedez in campo la sfida epica contro il...

Temi più discussi: Kings League, da Diletta Leotta a Melissa Satta e Bobo Vieri: tutti i vip in campo per la prima della stagione; Un nuovo scatto di Fedez con Giulia Honegger alimenta il gossip sulla gravidanza; Chiara Ferragni si è fidanzata: chi è Jose Hernandez; Kings League oggi: programma della seconda giornata e dove vederla.

Fedez sorprende tutti da calciatore, show in campo alla partita della Kings League con Melissa SattaFedez protagonista con il pallone tra i piedi. Spettacolo in Kings League con la partita-show Presidents and Friends, che ha riunito in campo streamers, influencers e tanti volti noti. L’incontro, ... leggo.it

Da Fedez a Diletta Leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma»Da Fedez a Diletta Leotta, tutti i vip in campo. Lunedì 16 marzo la Fonzies Arena di Cologno Monzese ospiterà la terza giornata dello split ... msn.com

Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com

Fedez, Francesca Michielin e Manuelito protagonisti della Pasquetta 2026 a Cannigione Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/03/10/fedez-francesca-michielin-e-manuelito-protagonisti-della-pasquetta-2026-a-cannigione/ - facebook.com facebook