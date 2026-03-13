Fd’I rincara la dose | Vite messe a rischio La giunta si dimetta

Il partito Fratelli d’Italia chiede lo scioglimento immediato della giunta, accusandola di aver messo a rischio l’incolumità di persone per ventitré anni. La richiesta arriva in seguito a una serie di incidenti che, secondo il partito, dimostrano la gravità della situazione e la necessità di un intervento rapido. La polemica si concentra sulla responsabilità della gestione amministrativa.

Messa a rischio per ventitre anni l’incolumità di vite umane. La giunta va sciolta immediatamente. Fratelli d’Italia rincara la dose. Il consigliere regionale nonché segretario provinciale dei meloniani, Alessandro Aragona tuona: "Quello emerso dalla risposta del Comune alla nostra interrogazione è un quadro letteralmente sconcertante. Le amministrazioni reggiane, quelle precedenti quanto quelle in carica, hanno permesso per decenni che si svolgessero iniziative, eventi e centinaia di momenti di aggregazione in un locale occupato privo di qualsiasi autorizzazione. Una scelta folle, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto si vista della sicurezza e della incolumità delle persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

