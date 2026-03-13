FdI e Pd candidano Bastoni al premio Rosa Camuna | quando il tifo interista acceca

FdI e Pd hanno presentato la candidatura di Bastoni al premio Rosa Camuna. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche, con alcuni che criticano la decisione e altri che la sostengono. La vicenda evidenzia come le divisioni politiche possano influenzare anche le iniziative culturali e sociali. La candidatura è ora al centro del dibattito pubblico.

Poi non dite che la politica, accecata dagli opposti estremismi, non è più in grado di convergere su decisioni bipartisan. Il pallone appiana le divergenze tra destra e sinistra e riunisce sotto la stessa fede calcistica addirittura Fratelli d’Italia e Partito democratico. Che insieme hanno partorito una controversa decisione, più assurda della famigerata espulsione del giocatore juventino Pierre Kalulu per doppia ammonizione contro l’ Inter. E cioè candidare il calciatore che l’aveva provocata con una riprovevole simulazione, il nerazzurro Alessandro Bastoni, al premio “ Rosa Camuna “, «per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili». 🔗 Leggi su Lettera43.it

