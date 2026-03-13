EA ha introdotto il secondo team di FUT Birthday, offrendo un’occasione per ottenere nuovi talenti attraverso il FC 26 SBC con un limite massimo di valutazione di 89 OVR. I giocatori interessati devono completare una sfida specifica per assicurarsi le carte di questa selezione, che rappresenta una delle opportunità di potenziare la propria squadra nel gioco.

Con l’arrivo del Team 2, EA rilascia una sfida mirata per chi vuole pescare i nuovi protagonisti del compleanno di UT, ma con un tetto massimo di valutazione fissato a 89 OVR. È un’ottima occasione per svuotare il club dai fodder di basso livello e cercare carte estremamente divertenti e “skillate”. Dettagli della Sfida. Premio: 1x Giocatore FUT Birthday del Team 2 (OVR Max 89).. Ripetibile: Sì, 3 volte. Si riattiva ogni giorno.. Scadenza: 14 giorni.. I Requisiti delle 2 Rose. Il costo è estremamente basso, rendendola una delle SBC più accessibili della promo: Sfida Valutazione Minima Premio Intermedio Rosa 1 83 Pacchetto 2 giocatori (Non. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Max 89 FUT Birthday Team 2 Guarantee – Caccia ai talenti del secondo team!

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