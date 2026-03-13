EA Sports ha annunciato il rilascio di una nuova carta per il giocatore Esteban Cambiasso, con un punteggio complessivo di 89. La versione speciale è dedicata all’evento FUT Birthday e rappresenta un aggiornamento delle sue caratteristiche in FIFA Ultimate Team. Cambiasso, ex centrocampista, è protagonista di questa release che include miglioramenti rispetto alle versioni precedenti.

EA Sports celebra il compleanno di UT regalando una versione incredibile di Esteban Cambiasso. L’argentino, leggenda dell’Inter e della Serie A, riceve un upgrade monumentale alle doppie 5 stelle (5 Skill 5 Piede debole), trasformandosi da semplice mediano di rottura a vero e proprio architetto del centrocampo. Analisi della Carta: Difesa, Grinta e Tecnica. Questa versione risolve i limiti storici della carta Eroe base, aggiungendo quella qualità tecnica necessaria per competere nel meta attuale. OVR: 89 (CDC, CC).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Difesa 89, Passaggio 88, Dribbling 88, Fisico 86, Velocità 85, Tiro 84.. I Nuovi Ruoli (FC IQ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Eroi FUT Birthday: Esteban Cambiasso (89) – Il “Cuchu” in versione totale

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