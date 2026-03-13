FC 26 Nuova Evoluzione | Centrocampista vecchia scuola old school midfielder

Una nuova evoluzione nel settore calcio trasforma un centrocampista tradizionale in un vero e proprio architetto del gioco. Si tratta di una strategia che mira a modificare il ruolo di un mediano di rottura, adattandolo a una posizione più creativa e di manovra. Questa trasformazione coinvolge un giocatore che, fino a poco tempo fa, si concentrava principalmente sulla fase di interdizione e recupero palla.

Questa Evoluzione è pensata per trasformare un mediano di rottura in un vero e proprio architetto del gioco. Il focus non è solo sulla forza fisica, ma sulla capacità di “pulire” palloni e dettare i tempi della manovra con una precisione chirurgica nei passaggi e un controllo di palla superiore. Dettagli e Costi. Costo: Gratuita. Scadenza: 17 giorni. Ripetibile: No.. Requisiti di Selezione. OVR max: 87.. Posizione: CDC (CDM).. Stili di gioco max: 10 (Base), 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. Un upgrade che punta tutto sulla qualità tecnica e sulla gestione del possesso: Generale: OVR +6 (Max 88).. Tecnica: Piede debole +4, Mosse abilità +3 (fino a un massimo di 3 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Da questa sera è disponibile una nuova evoluzione per portieri valutazione massima 88! Scorri per vedere le varie opzioni! Il costo della evo è di 17.000 crediti o 170 FC points! Abbiamo preparato alcune possibili alternative da piazzare nel vostro team! Chi s - facebook.com facebook