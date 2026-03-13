È stato annunciato il debutto del Team 2 FUT Birthday in FIFA Ultimate Team, con nuovi giocatori e potenziamenti a cinque stelle. I pacchetti includono diverse carte rare e aggiornamenti per i giocatori già noti. La promozione è partita e i giocatori potranno ottenere i nuovi elementi attraverso gli acquisti in-game. La festa è ufficialmente iniziata con questa novità nel gioco.

La festa è appena cominciata. È arrivato il Team 2 FUT Birthday, con nuovi giocatori e tanti potenziamenti a 5 stelle. Festeggiate con le Evoluzioni giornaliere e la FUT Birthday Bakery che sforna PlayStyle e PlayStyle+. La festa è appena cominciata. È arrivato il Team 2 FUT Birthday, con nuovi giocatori e tanti potenziamenti a 5 stelle. Festeggiate con le Evoluzioni giornaliere e la FUT Birthday Bakery che sforna PlayStyle e PlayStyle+. Scoprite le novità su #FC26: https:t.cotCP3omoZ5H pic.twitter.comVjnk0fSaVv — EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) March 13, 2026. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 – FUT Birthday Team 2, ecco i giocatori e le giocatrici a cui dare la caccia nei pacchetti!

Articoli correlati

FC 26 SBC: Max 89 FUT Birthday Team 2 Guarantee – Caccia ai talenti del secondo team!Con l’arrivo del Team 2, EA rilascia una sfida mirata per chi vuole pescare i nuovi protagonisti del compleanno di UT, ma con un tetto massimo di...

Leggi anche: FC 26 SBC: 1 of 3 89+ FUT Birthday Team 1 Player Pick – Caccia grossa ai Jackpot!

Tutti gli aggiornamenti su Birthday Team

Temi più discussi: FC 26, rivoluzione FUT Birthday: perché i nuovi giocatori non hanno PlayStyle e come aggiungerli con la Bakery; EA FC 26 Team 2 FUT Birthday Lista Carte Seconda Squadra Dell'Anniversario Di Ultimate Team; FC 26 SBC Max. 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade: Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!; FC 26 SBC Max 89 FUT Birthday Team 1 Upgrade | Tenta il colpaccio con le stelle del compleanno!.

FC 26 SBC: Max 89 FUT Birthday Team 2 Guarantee – Caccia ai talenti del secondo team!Con l’arrivo del Team 2, EA rilascia una sfida mirata per chi vuole pescare i nuovi protagonisti del compleanno di UT, ma con un tetto massimo di valutazione fissato a 89 OVR. È un’ottima occasione ... imiglioridififa.com

All EA FC 26 FUT Birthday playersEA Sports has released the first batch of EA FC 26 FUT Birthday players in Ultimate Team, with the likes of Lamine Yamal and Cristiano Ronaldo headlining the list. sportskeeda.com

EA Sports ha confermato le stats di Bernardo Silva SBC che è in arrivo a breve in versione FUT Birthday! Confermata nel team 2 anche la presenza di Claudia Pina, Jonathan David, Jobe Bellingham e Keita Baldè! Oltre ai vari calciatori menzionati in un post d - facebook.com facebook